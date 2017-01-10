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10 Ocak 2017 21:11

Kütahya’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı

10 Ocak 2017 21:11

Kütahya’da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu’nun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova’dan Konya’ya gitmekte olan Bahri Adıgüzel yönetimindeki 42 DJ 808 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kocaeli’den Antalya’ya gitmekte olan Zeki Evcik idaresindeki 41 R 8040 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Fatih Kavak, oturduğu ön koltukta sıkıştı. Kavak, vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı muavin, ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan 38 yolcu, başka bir otobüsle yollarına devam etmek zorunda kaldı.



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