Kütahya'da 'Zeybek Alayı Sahne Sunumu ile Erkek Koleksiyonu Sergisi'

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Zeybek Alayı Sahne Sunumu ile Erkek Koleksiyonu Sergisi' ilgi gördü.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 19. yüzyılda saray nakkaşları tarafından işlenen ürünleri modernize ederek günümüze taşıyan 'Olgunlaşma Enstitüsü Erkek Koleksiyonu Sergisi'ni inceleyerek bilgiler aldı.

Programın içeriği ve sergi hakkında bilgiler veren Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Gören, zeybek kültürünü belgeleyen ilk ve tek çalışma olduğunu kaydetti.

Eserlerin Ahmet Haldun Eralp koleksiyonundan titizlikle seçildiğini ifade eden Gören, "18 cepken, 11 gazeke, 3 yelek bir şalvar ve her biri kendine has sanat unsurları barındıran zengin aksesuarlarını üretim tekniklerini, kalıp ve desenlerini, replikası ile kumaşını ve işleme tekniğini belgeledik. Yapılan çalışma ile günümüzde kullanılmayan, kaybolmuş işleme tekniğini gün yüzüne çıkardık. Erkek yelek koleksiyonu hazırladık çünkü biz gençliğimizin kendi öz estetiğiyle, öz zevkimizle güzelliği fark eden, güzelliği tercih eden duygulu kişiler olarak yetişmesini arzu etmekteyiz. Bütün dünyada beğenilen ve Ege'ye mahsus zeybek kültürünü belgeleyen ilk ve tek çalışma ortaya çıkmış oldu. Günümüz Türk süsleme sanatlarında ve el işçiliğinde kullanılmayan yeni bir teknik hayat buldu. Kütahya'dan UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girmeye hazır bir tema hazırlanmış oldu. Bütün dünyada Kütahya'yı farklı bir özelliğiyle daha tanımaya imkan verecek coğrafi işaretlere bir simge adayı ortaya çıktı" diye konuştu.

Gören'in konuşmalarının ardından söz alan sanat ve folklor araştırmacısı Ahmet Haldun Eralp, zeybek kültürü hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Çini ve El Sanatları Festivali için İran'dan Kütahya'ya gelen İsfahan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı İrtibat Noktası Yetkilisi Mohammadhossein Ghourchani günün anısına Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na İran el sanatları ürünü bakır el işçiliği vazo hediye etti.

Kütahya Zeybek Alayı gösterisinin büyük beğeni topladığı program belge takdimiyle sona erdi. (EFE)