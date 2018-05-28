Kütahya’da zincirli kayalar parçalanarak bölgeden kaldırılacak

Moymul Mahallesi’nde tehlike oluşturduğu için çelik ağlarla sarılan kayalar, patlayıcılar kullanılarak parçalanarak 60 gün içerisinde bölgeden temizlenecek. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Mustafa Güler AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ederken, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun Tavşanlılı idarecileri bilgilendirdi. Çelik ağlar ve ön kısma açılan hendek sayesinde bölgede bulunan yerleşim alanlarına yuvarlanmadan toplanacak kaya parçaları belediyenin tesislerinde işlenerek üst yapı çalışmalarında kullanılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Güler, çalışmaların ardından yol genişletme ve kaldırım işlerine başlanacağını söyledi. Başkan Güler, "Bugün hazırlık aşamalarından sonra ilk kez patlayıcı kullanılarak dev kayaların bölgeden kaldırılması için çalışmalara start verildi. AFAD ekiplerinin planlamalarına göre burada çalışmalar Temmuz ayının sonunda tamamlanacak. İl Müdürümüz Ahmet Ali Artun bizleri bilgilendirdi, kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak parçalanan kayaları tesisimize taşıyarak geri dönüşümde değerlendireceğiz. Kayalar temizlendikten sonra da yolu genişleterek çevre düzenlemesi yapacağız. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Bu arada Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ile Belediye Başkanı Mustafa Güler, mahallede çalışmaları yakından takip eden vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.