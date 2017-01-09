Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 18:43

Kütahya’daki ev yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya’daki ev yangını büyümeden söndürüldü

09 Ocak 2017 18:43

Kütahya’daki ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Sedir Sokak’ta bulunan tek katlı ahşap bir evin mutfağında yangın çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.
Evde yalnız yaşayan Ahmet 68 yaşındaki Ahmet Söğütgülü, yangının mutfak tüpünün devrilmesi sonucu çıktığını ifade etti.
Söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, yangın nedeniyle tek katlı ahşap evde maddi hasar oluştu. (EFE)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç