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04 Ocak 2017 11:37

Kütahya’daki FETÖ operasyonlarında son durum

Kütahya’daki FETÖ operasyonlarında son durum

04 Ocak 2017 11:37

Kütahya’da, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 850 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, il genelindeki polis sorumluluk bölgesinde 850 kişi gözaltına alınarak işlem yapıldı. Gözaltına alınan 350 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 450 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 50 kişinin de halen arandığı belirtildi.
Öte yandan, Kütahya’daki FETÖ davalarının 13 Ocak günü başlayacağı öğrenildi. (EFE)



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