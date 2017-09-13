Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 12:30

Kütahya’daki orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor

Kütahya’nın Domaniç ve Emet ilçelerindeki orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kütahya’daki orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor

13 Eylül 2017 12:30


Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, 10 Eylül’de Domaniç’in Çukurca Beldesi yakınlarında ve dün öğle saatlerinde Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü civarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapıldığını belirten Oktar, "Her iki bölgede de yangınlar gece boyunca sürdü. Ekiplerimiz gönüllü vatandaşlarımızın da desteğiyle sabaha kadar sürdükleri çalışmalar neticesinde yangının etrafını çevirerek yayılmasının önüne geçti. En büyük şansımız gece rüzgarın olmamasıydı. Yangınlar kısmen kontrol altına alındı ancak öğle saatlerinde rüzgar çıkması bekleniyor. Rüzgar etkisini artırmazsa gün içerisinde yangınları tamamen kontrol altına alabiliriz diye tahmin ediyorum" dedi.


Bölgede Kızılay ve AFAD ekipleri de boşaltılan Kabaklar köyünde yaşayan vatandaşlara yiyecek ve içecek desteğinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç