Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, 10 Eylül’de Domaniç’in Çukurca Beldesi yakınlarında ve dün öğle saatlerinde Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü civarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapıldığını belirten Oktar, "Her iki bölgede de yangınlar gece boyunca sürdü. Ekiplerimiz gönüllü vatandaşlarımızın da desteğiyle sabaha kadar sürdükleri çalışmalar neticesinde yangının etrafını çevirerek yayılmasının önüne geçti. En büyük şansımız gece rüzgarın olmamasıydı. Yangınlar kısmen kontrol altına alındı ancak öğle saatlerinde rüzgar çıkması bekleniyor. Rüzgar etkisini artırmazsa gün içerisinde yangınları tamamen kontrol altına alabiliriz diye tahmin ediyorum" dedi.

Bölgede Kızılay ve AFAD ekipleri de boşaltılan Kabaklar köyünde yaşayan vatandaşlara yiyecek ve içecek desteğinde bulundu.