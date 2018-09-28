Kütahya'daki yabancı uyruklu üniversite öğrencileri bilgilendirildi

Kütahya Valiliği İl Göç İdaresi, Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ikametgah, vatandaşlık ve sosyal güvenlik konularındaki sorunları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, öğrenim süreleri boyunca yaşayabileceği sorunlara çözüm getirmek amacıyla yabancı uyruklu öğrencilerini Kütahya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve İl Nüfus Müdürlüğü yetkilileriyle Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon'daki toplantı salonunda bir araya getirdi.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İskender Işık, yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeleriyle Türkiye arasında bir köprü görevi göreceklerine dikkat çektiği konuşmasında, ”Sizleri kendi ülkelerinizden buraya gelip okuma cesareti gösterdiğiniz için tebrik ediyorum. Biz de sizlerin ülkemizde olduğunuz sürece öğrencilik ve günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için devletimizin desteğiyle böyle bir hizmet sunuyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan Kütahya İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ahmet Günel, İl Göç İdaresi olarak öğrencilerin ikametgah, vatandaşlık ve sosyal güvenlik konularında bazı sorunlar yaşadığını öğrendikleri için bu toplantıya iştirak ettiklerini söyledi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de ilk ikamet başvurularından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına kadar yaşanabilecek tüm süreçler Göç Uzmanı Tuğba Güven'in sunumuyla öğrencilere aktarıldı.

Sunumun ardından Güven ile birlikte İl Nüfus Müdürlüğü Nüfus Şefleri Serkan Turan ve Mehmet Akbaş ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Şefi Mehmet Genç öğrencilerden gelen çeşitli sorulara yanıt verdiler.(EFE)