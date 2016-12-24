Kütahya’daki yangında soğutma çalışmaları sona erdi

Kütahya’da 2 katlı ahşap binada çıkan ve 2 kardeşin yanarak hayatını kaybettiği yangında, soğutma çalışmaları sona erdi.

Börekçiler Mahallesi’ndeki 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış ve Berkay (3) ve zihinsel engelli Berat Yenilmez (6) kardeşler hayatlarını kaybetmişti. 2 kardeşin naaşı, otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de, olay yerine gelerek bilgiler aldı.

Başkan Saraçoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yangında maalesef 2 çocuk hayatını kaybetti. Üzgünüz. İddiaya göre, anne sabah saatlerinde çocuklarının üzerinden kitleyerek işe gitmiş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.