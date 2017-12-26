Kütahya’dan 49 ülkeye mermer ihracatı

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının 49 ülkeye ihracat yaptığı bildirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehirde doğal taş sektörünün öncü isimlerinden Hürok Mermer Fabrikası’nı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar, Genel Müdür Kemal Olçar ve fabrika çalışanlarıyla yemek yiyen Başkan Saraçoğlu, tesise hayran kaldı.

Olçar ile üretim alanlarını ve aşamalarını inceleyen Başkan Saraçoğlu, fabrika çalışanlarıyla da bir süre sohbet etti.

Fabrikanın 1981 yılında kurulduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar, 170 çalışanla Amerika başta olmak üzere 49 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Olçar, “Fabrikamızın 5 adet kendi ocağı mevcuttur. Bu ocakların yönetimini gerçekleştirmektedir. Ocaklardan başlıca çıkan ürünler bej ve gri renklerde mermer ve traverten doğal taş ürünleridir. Kaliteli rezervlere sahip 8 ocağımızda 40’dan fazla plaka stokuna sahip olan firmamız; bej, mermer, traverten ürün gurubunun yanı sıra fayans, eskitme, mozaik, özel dizaynlar ve proje çalışmalarıyla üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bütün doğal taş, traverten ve mermer ürünlerimizi Türkiye’deki kendi ocağımızdan Amerika ve Avrupa’ya ithal ediyoruz. Kalitemizi sadece yurt içinde değil ihracat hacmi ve ürün kalitesi ile yurt dışında da kanıtlamış, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sektörün saygın markaları arasında yerini almıştır” ifadelerini kullandı. (EFE)