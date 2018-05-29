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29 Mayıs 2018 15:58

Kütahya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanyasına destek

AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’a destek için başlatılan bağış kampanyasına Kütahyalılar da destek verdi.

Kütahya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanyasına destek

29 Mayıs 2018 15:58


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Galip Gültekin ile AK Partili Belediye Meclis üyeleri ve Kütahya Kent Konseyi üyeleri, Sevgi Yolu üzerindeki banka şubesinde kampanyaya bağışta bulundular.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her türlü desteği vermek istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde adaylara dönük bu çalışmalarda biz de kendi adayımız olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her yönlü desteğimizi vermek istiyoruz. Yeni dönem Türkiye için oldukça önemli. Halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan değerli cumhurbaşkanımız 24 Haziran’da tekrar milletten alacağı büyük destekle yoluna devam edecek. Bizler de onun yol arkadaşları olarak, onun adayları olarak bu desteğimizi burada tekrar ortaya koyuyoruz.24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin geleceği, İslam coğrafyasının kaderi, Müslümanların ve Ortadoğu’nun geleceğiyle ilgili bir seçim olacaktır" diye konuştu. (EFE)




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