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28 Temmuz 2018 10:23

Kütahya’dan Filistin’e anlamlı destek

Filistin’deki yetimhanenin tefrişatının Kütahya Altın Çocuk Derneği tarafından karşılanacağı bildirildi.

Kütahya’dan Filistin’e anlamlı destek

28 Temmuz 2018 10:23


Söz konusu çalışmayla alakalı, Dernek Başkanı Mehmet Ali Koyun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve TİKA Dışilişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Ankara’da istişare toplantısı düzenledi.


Toplantı sonrası bir açıklama yapan Milletvekili Erenler, "Kütahya Altın Çocuk Derneğimiz, Filistin’de Batı Şerianın Beytüllahim Şehrinde hizmete girecek olan 120 çocuk kapasiteli yetimhanenin tefrişatını karşılayacak. Bu konuyla ilgili TİKA Dışilişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ile istişare toplantısı gerçekleştirdik. Filistinli çocuklarımız için hayırlı bir işe vesile olabilmek adına yürütülen çalışma için; Başkanımız Mehmet Ali Koyuncu ve Yönetim Kurulu üyeleri Sebahattin Ceyhun ve Ahmet Cem Uykun’a teşekkür ediyorum.Bizlerde Devletimizin tüm imkanları ile Ümmet bilinci içerisinde mücadele etmeye herdaim hazırız" diye konuştu. (EFE)




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