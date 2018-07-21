Kütahya’dan kutsal topraklara yolculuk başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için Fatih Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde açılış konuşmasını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar yaptı.

Hac yolculuğunun büyük bir ikram ve lütuf olduğunu kaydeden Hazırlar, “Sizler, ülkemizin, Kütahyamızın o mübarek beldeye gitmek için gözyaşı döken bütün kardeşlerimizin temsilcileri olarak gidiyorsunuz. İlimiz genelinde o mübarek beldeye gitmek için sırada bekleyen 32 bin 179 kardeşimiz var. Türkiye genelinde 2 milyon 100 bin kardeşimiz sıraya girmiş ama 80 bin kardeşimiz o topraklara gidecek. O mübarek beldeye gitmenin heyecanını, sevincini yaşama ne kadar değerli ve güzelse o mübarek beldeye gitmek için heyecan ve özlem duymak da Allah katında kıymetlidir” dedi.

"Kutsal topraklarda yapılan dualar kabul olur, inşallah ümmetin birliği sağlanır"

Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, “Gittiğiniz kutsal topraklara milletimizin hürmetini götürmenizi arzu ediyorum. İnşallah oralarda ülkemiz, milletimiz ve İslam ümmeti için dualar edersiniz. Bu dualar da kabul olur inşallah ümmetin birliği sağlanır” ifadelerini kullandı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, hacı adaylarının sağlık ve sıhhat içerisinde gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

Hac ibadetinin Müslüman olmanın en önemli gereklerinden biri olduğunu ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Allah haccınızı kabul etsin. İslam’ın, Allah’ın bize yüklemiş olduğu, Müslüman olmanın en önemli gereklerinden birisi hac ibadetini yerine getirmek. Hac saf bir yolculuktan ibaret değil, bir turistik ziyaret de değil. Hac ibadeti insanın kendi içine yapmış olduğu bir yolculuk. Milletimizin birliği ve beraberliği için, dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı bizlere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dua edin” diye konuştu.

"Gidemeyenlerin gönüllerini, selamlarını, dualarını ve hürmetlerini götürün"

İslam’ın temel esaslarından biri olan hac vazifesini yapmak üzere Kütahya’dan bin 100 kişinin hac vazifesi için kutsal topraklara gideceğini kaydeden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Milyonların beklediği bir yolculuk bu. İlimizde 32 bin kayıtlı varken bin 100 kişi çıkabilecek bu yolculuğa. Bugün 171’ini Allah’ın izniyle uğurlayacağız, kazasız, belasız gidip gelmeleri için de önce biz onlara dua edeceğiz daha sonra da gittikleri kutsal topraklarda Türkiyemizi, Kütahyamızı unutmamalarını isteyip, onlardan dua bekleyeceğiz. İnanıyoruz ki gittikleri yerlerde de başta kendileri, aileleri, Kütahyamız ve ülkemiz için dua edecekler. Gidemeyenler gönüllerini, selamlarını, dualarını, hürmetlerini gidenlere yükleyecek. Ne mutlu bugün buradan uğurlayacağımız 171 hacımıza. Ne mutlu ilimizde gidecek olan bin 100 hacımıza. İnşallah yüreğimizde duyduğumuz bu özlem ve sevgiyle biz de onların sevaplarına iştirak etmiş oluruz. Hem şahsi hayatları hem aileleri hem de sıkıntılı günler geçiren ülkemiz ve dünya için en güzel ibadet ve temennileri yerlerine getirecekler. Şimdiden kabul olmuş dualar, hac niyaz ediyorum bütün hacılarımıza” şeklinde konuştu.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Ali Osman Orum’un duasının ardından ilk hac kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere Zafer Havalimanı’na uğurlandı. (EFE)