Kütahya’dan UNESCO’ya önemli ziyaret

Kütahya UNESCO yaratıcı şehirler ağında yer almak için çalışmalarını başvuru sonrası da devam ettiriyor. Şehirdeki tüm önemli dinamiklerin büyük bir bağlılık ve özveriyle katkıda bulundukları UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çalışmaları Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı’nın öncülüğünde devam ediyor.

Başta İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine dahil edilen Çini ile birlikte birçok zanaat ve halk sanatına ev sahipliği yapan ve bu yaratıcı kültürü şehrin kalkınmasının temel taşı haline getiren Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olmak noktasındaki önemini merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO sekretaryası ile paylaşmak üzere Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Birim Başkanı İskender Cem Leblebici, uzman Hacer Eriş ve proje kurumsal iletişim danışmanı Gaye Yardımcı’dan oluşan heyet ile UNESCO Genel Merkezini ziyaret etti.

Bu ziyaret kapsamında öncelikle UNESCO Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer ile bir araya gelen heyette, Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı Kütahya şehri, tarihi ve kültürü ile ilgili Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yerel yönetimin yaratıcılık konusundaki politikaları ile ilgili ve Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri bugüne kadar yürütülen çalışmalarla ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bu toplantılarda Nazlı, çini sanatının insan ruhunun güzelliğinin bir yansımasını olduğunu belirterek; "Kadim şehir Kütahya’dan, binlerce yıllık tarihiyle insanlık mirası olan çini kültürler arası etkileşime bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Türk çinicilik tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Kütahya’nın çiniyi "şehir sanatı" olarak benimsediğine dikkat çeken Nazlı; "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na ilimiz çok yakışacak. Bu gururu yaşamak için özel bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"Kütahya çinin başkenti"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, çininin Kütahya’da öğrenilen değil miras bırakılan bir sanat olduğuna vurgu yaparak, "Biz çocukluğumuzdan beri bu sanatsal değerlerle büyüdük. Yaratıcı şehirler ağında Kütahya’nın yer alması bu güzellikleri dünyaya tanıtma fırsatı verecektir" dedi.

Saraçoğlu, ziyaretin önemine değinerek, "UNESCO Genel Merkezi yöneticilerinin değerli görüş ve tavsiyelerinin alınması yaklaşık iki yıldır yürütülen çalışmaları destekler nitelikte oldu ve Kütahya şehrinin Yaratıcı Şehir olma motivasyonuna katkıda bulundu" şeklinde konuştu.

Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehir unvanını alması hususundaki tüm teknik çalışmaları ekibiyle yürüten Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Yusuf Balcı, "Şehirde zanaat ve halk sanatları ile ilgisi bulunan tüm aktörler - sanatkarlar, iş adamları, akademik çalışanlar, yerel yönetimdeki yöneticiler, sivil toplum örgütleri- arasında ciddi bir sinerji oluştuğunu belirterek "UNESCO yetkilileri ile şehrimizin bu konudaki özenli çalışması ve isteğini ortaya koyduk" diye konuştu.

Eylül’de Paris’de Kütahya Konferansı

Bu toplantının neticesinde Eylül ayı içerisinde UNESCO Genel Merkezi’nde Çini sanatı ile ilgili bir konferans düzenlenmesi için çalışmaların başlatılması kararı alındığını belirten BALCI; Büyükelçi Cengizer’le yapılan görüşmelerin yanı sıra, UNESCO Yaratıcılık Bölümü Direktörü Jyoti HOSAGRAHAR ve UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Francesco BANDARİN ile gerçekleşen toplantılarda Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Misyonu ve değerlerine bağlılığını bildirmek ve şehrin üyelik sonrasında Ağa yapacağı katkıları vurgulandıklarını sözlerine ekledi.

Şehrin tüm yerel dinamikleri ile birlikte ve koordine olarak ulusal çapta yürütülen çalışmaları bu ziyaret ile birlikte uluslararası arenaya taşıdıklarını ifade eden Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, sonraki hedeflerinin şehrin yüzyıllardır devam ettirdiği kültürün ve bu kültürün şehrin kalkınmasındaki tarihsel önemini bir iyi örnek uygulaması olarak dünyaya duyurmak olduğunu açıkladılar. Nazlı ve Saraçoğlu projeye desteklerinden ötürü; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ettiler.(EFE)