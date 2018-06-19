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19 Haziran 2018 12:22

Kütahyalı iş adamı Aydın Kılıçkan’dan anlamlı destek

Kütahyalı iş adamı Aydın Kılıçkan, Cumhurbaşkanlığı Seçim kampanyası için hazırlattı tişört ve kahve paketlerinin dağıtımını Kütahya ve Ankara’da sürdürüyor.

Kütahyalı iş adamı Aydın Kılıçkan’dan anlamlı destek

19 Haziran 2018 12:22


Halka hizmet için her zaman sahada olduğunu dile getiren ve AK Parti’den Kütahya milletvekili aday adayı da olan Aydın Kılıçkan, 24 Haziran seçimlerinin şimdiye kadar yapılan seçimlerin en önemlisi olduğunu ifade etti.


Kılıçkan, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının ve seçim sloganlarının yer aldığı binlerce tişört ve kahve paketlerinin halka dağıtımının bu hafta içerisinde de sürdüreceğini belirtti.


Kılıçkan, "Nefsimiz için değil, büyük Türkiye için çalışıyoruz. Küresel güç, büyük Türkiye, 2023 hedefleri ve 2053 hedefleri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (EFE)




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