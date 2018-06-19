Kütahyalı iş adamı Aydın Kılıçkan’dan anlamlı destek

Halka hizmet için her zaman sahada olduğunu dile getiren ve AK Parti’den Kütahya milletvekili aday adayı da olan Aydın Kılıçkan, 24 Haziran seçimlerinin şimdiye kadar yapılan seçimlerin en önemlisi olduğunu ifade etti.

Kılıçkan, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının ve seçim sloganlarının yer aldığı binlerce tişört ve kahve paketlerinin halka dağıtımının bu hafta içerisinde de sürdüreceğini belirtti.

Kılıçkan, "Nefsimiz için değil, büyük Türkiye için çalışıyoruz. Küresel güç, büyük Türkiye, 2023 hedefleri ve 2053 hedefleri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (EFE)