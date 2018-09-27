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Kütahyalı iş adamı Hüsnü Olçar, ABD'de Türkiye'nin gururu oldu

Kütahyalı iş adamı Hüsnü Olçar, Türkiye’de üretilen ürünlere ilginin geçen gün daha da arttığını ifade etti.

Kütahyalı iş adamı Hüsnü Olçar, Türkiye'de üretilen ürünlere ilginin geçen gün daha da arttığını ifade etti.


Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve Ticaret Ateşesi Murat Yarat, ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde, mermer ve traverden ürünlerinin satışının yapıldığı mağazada Kütahyalı iş adamı Hüsnü Olçar'ı iş yerinde ziyaret ederek, faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı.


Yarat ve Ceylan'a ziyaretleri sebebiyle teşekkür eden Olçar, firma olarak 2005 yılından bu yana ABD'de faaliyet gösterdiklerini vurguladı.


Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar, son yıllarda Türkiye'de üretilen ürünlere dünyanın her yerinde ilginin daha da arttığını dile getirdi.


Ceylan ve Yarat, Kütahyalı bir firmanın 13 yıldır ABD'de faaliyet gösteriyor olmasının sevindirici olduğunu belirttiler. (EFE)

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