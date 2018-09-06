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06 Eylül 2018 12:41

Kütahyalılar, valisine sahip çıktı

Kütahya halkı ve toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen, ilin ekonomik gelişimi ve sosyal barışı için yoğun çaba sarf eden Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir hakkında önce sosyal medyada ve sonrasında ulusal basında çıkan bir haber vatandaşları üzdü.

Kütahyalılar, valisine sahip çıktı

06 Eylül 2018 12:41


Kütahyalı vatandaşlar, "Haberciliğin bu kadar sorumsuzca kullanıldığı, dejenere edildiği ve etik hiçbir kuralı tanımayan insan onuruna, şahsiyetine ve makamlara bu denli saldırı günümüzün basın ahlak sorunlarından birisidir. Haber yapılmadan önce gerekli bilgi ve araştırma yapılması, teyit edilmesi en temel ve basit basın ilkesidir. Bu ve benzeri habercilik içinde bulunduğumuz basın dünyası adına çok vahim bir gidişattır.Zira valimiz Kütahya’ya geldiğinden beri ilin her türlü sorunuyla canla başla çalıştığı gibi mütevazi yaşantısı ile de bir kamu görevlisi örneği teşkil etmektedir. Kamu kaynaklarını kullanımda ve yönetimde oldukça titiz ve hassas olduğunu yakinen bilmekteyiz. Hal böyleyken ihtiyaç olan bir alanda 2014 model bir aracı dizayn ettirerek ilimize gelecek olan yöneticiler, yatırımcılar, turizmciler ve misyon şeflerine tahsis etme düşüncesi Valinin şahsi tasarrufu değil il adına yapılmış zaruri bir gereksinimdir.Bu anlamda valimizin çalışma prensiplerini ve yaşam biçimini yakinen bilen bizler bu durumu üzüntüyle karşılıyoruz. Valimizin tüm kamuoyu gibi bizde yanında olduğumuzu belirmek istiyoruz" dediler. (EFE)




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