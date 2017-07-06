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06 Temmuz 2017 15:42

Kütahya’nın canlı hayvan değeri 1,1 milyar liraya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü 2016 yılında Kütahya ilinin canlı hayvan üretim değerinin, bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artış göstererek 1,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Kütahya’nın canlı hayvan değeri 1,1 milyar liraya yükseldi

06 Temmuz 2017 15:42


TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada,” 2016 yılında Kütahya ilinin canlı hayvan üretim değeri, bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artış göstererek 1,1 milyar TL’ye yükselmiş olup, Kütahya bu değerle en yüksek canlı hayvan üretim değerine sahip 34. il konumundadır. Kütahya ilinin canlı hayvan üretim değerinin Türkiye canlı hayvan üretim değeri içindeki payı yüzde 1,2’dir. 2015 yılında Kütahya ilinde 1 503 TL olan kişi başına canlı hayvan üretim değeri 2016 yılında yüzde 28,1 artış göstererek 1 926 TL olmuştur. Kütahya ili, diğer iller ile kıyaslandığında kişi başına canlı hayvan üretim değeri en yüksek olan 32. il konumundadır. 2016 yılında Ege Bölgesi illeri arasında canlı hayvan üretim değeri en yüksek olan il 4,2 miyar TL ile İzmir iken en düşük olan il ise 920 milyon TL ile Uşak’tır. Kütahya ili, Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek canlı hayvan üretim değerine sahip 6. il konumundadır. Kütahya ilinin canlı hayvan üretim değerinin Ege Bölgesi’nin canlı hayvan üretim değeri içindeki payı yüzde 7,5’tir. 2016 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek kişi başına canlı hayvan üretim değerine sahip olan il 2 bin 917 TL ile Afyonkarahisar olur iken en düşük değere sahip olan il ise 996 TL ile İzmir’dir. Kütahya ili, Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek kişi başına canlı hayvan üretim değerine sahip 3. il konumundadır” ifadelerine yer verdi.(EFE)




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