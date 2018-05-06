Kütahya’nın Fethi’nin 944. yıl dönümü ve Hıdırellez coşkusu

yıldönümü Kütahya Kalesi’nde düzenlenen etkinler ile coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere, halk oyunları ekibi gösterileri ile Mehter Takımı ise marşlarıyla alanı coşturdu.

Kütahya’nın 944 yıl önce fethedilerek Türk - İslam yurdu olduğunu ve bugünlere dek geldiğini ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Kütahya 944 yıl önce yine böyle bir Hıdırellez günü fetih edilmiştir. Bizim inancımızda bildiğiniz gibi fetihteki asıl mana gönüllerin fethidir. Gönüller fethedilmeden şehirlerin fethedilmesinin bir manası olmadığını bilen ecdadımız, ‘Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Hakk’ın evi gönüllerdedir gönüller yapmaya geldik’ düsturuyla şanlı tarihimizdeki en güzel fetihleri gerçekleştirmiştir. Bin yıla yakın bir zamandır anayurdumuz olan bu topraklar inşallah kıyamete kadar anayurdumuz olmaya devam edecektir” dedi.

“İKİ GÜZELLİĞİ BİR ARADA YAŞIYORUZ”

Kütahya’nın iki güzelliği bir arada kutladığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, etkinliklerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını söyledi. Vali Nayir, “Hıdırellez büyük ve geniş bir coğrafyada hem inancımızdan hem tarihimizden ögeler içeren, bizi bahara ümitlendiren, halkımız arasında bir peşin şükür duası olarak kabul edilen önemli günlerimizden biri. Yeni bir mevsime başlamanın, yeni bir ümidin parçası olarak insanımızda kıymet bulmuş, yüzyıllardan beri kutlanmakta olan bayramımız. Her bayramda olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını beklediğimiz, bizi birleştiren, bizi geleceğe hazırlayan, ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik gibi önemli duyguları bize hatırlatan ve yaşatan önemli günlerden biri” diye konuştu.

Program vatandaşlara helva ve pilav ikramı ile son buldu.