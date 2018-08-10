Kütahya’nın sultanları 4. grupta mücadele edecek

Lig 4. Grup’ta mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan kura çekiminde Kütahya temsilcisi; Zonguldak DSİ, Tepebaşı Gençlik, Karayolları, Afider, Eryaman Gençlik, Spor Mektebi, Bozüyük Belediyesi, Sultanspor, İnkılap İÖO ve Maliye Okulları’nın yer aldığı 4. grupta mücadele edecek.

Kütahya’yı voleybolda temsil etmekten gurur duyduklarını belirten Kütahya Voleybol Spor Kulübü Başkanı Erhan Temel, “Ekim ayında başlayacak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 2. Lig maçlarında şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, eylül ayının ilk haftasında sezon açılışımızı yapacağız. Antrenörlerimiz Fikret Haskan ve Yasar Gül idaresindeki takımımızla, her sene üzerine koyarak salon sporlarında Kütahya’nın adını başarılarla duyurmak istiyoruz. Tüm spor branşlarındaki ilimizin tek profesyonel takımına Kütahya halkının desteklerini ve maçlarımıza gelmelerini bekliyoruz” dedi.