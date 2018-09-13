Kütahya'nın tarım alanında düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'da toplam örtüaltı tarım alanı miktarı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azalış göstererek 567 dekara düştüğünü açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada, Kütahya'da 2016 yılında 590 dekar olan toplam örtüaltı tarım alanı miktarının 2017 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azalış göstererek 567 dekar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Akyol,” Kütahya ili bu değer ile en fazla toplam örtüaltı tarım alanına sahip Türkiye'de 28., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumundadır. 2017 yılı geçici verilerine göre Kütahya'daki örtüaltı tarım alanlarının yüzde 81,0'ını (459 dekar) plastik sera alanı, yüzde 16,6'sını (94 dekar) yüksek tünel alanı, yüzde 1,6'sını (9 dekar) alçak tünel ve yüzde 0,9'unu (5 dekar) cam sera oluşturmaktadır.

Kütahya'nın 7 ilçesinde örtüaltı tarım alanı mevcuttur. En fazla örtü altı tarım alanına sahip ilçe ise 425 dekar ile Simav ilçesindedir. Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam örtüaltı tarım alanı en büyük olan il 38 bin 770 dekar ile Muğla olurken, toplam örtüaltı tarım alanı en küçük olan il 567 dekar ile Kütahya ilidir” dedi.(EFE)