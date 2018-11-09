Kütahya'nın vergi rekortmenleri

Kütahya'da Kurumlar Vergisi'nde 7 milyon 202 bin 203 lira ile Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. birinci oldu.

Gelir Vergisi beyannameleri ile 224 milyon 797 bin 657 lira matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 51 milyon 997 bin 941 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

En fazla Gelir Vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk üç sıra adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerden oluştu.

En çok vergi beyan eden Süleyman Zengin 476 bin 834 lira ile dördüncü sırada yer aldı.Nafi Güral, 348 bin 774 lira ile 10. sırada, Halil Sezai Erkasap 215 bin 680 lira ile 18. sırada, Ahmet Rüştü Düver 172 bin 195 lira ile 24. sırada, Sevim Güral Olgun 123 bin 770 lira 35. sırada, Esma Kıratlı 106 bin 929 lira ile 42. sırada, Mahmut Öztaş 92 bin 750 lira ile 54. sırada, Avukat Ahmet Atam 74 bin 167 lira ile 74. sırada, Gülsüm Güral 67 bin 878 lira ile 85. sırada ve Sema Güral Sürmeli 61 bin 429 lira ile 99. sırada yer aldı.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren Gelir Vergisi mükelleflerinden 37'si isminin açıklanmasını istemedi.

"Kurumlar Vergisi rekortmeni Kütahya Porselen"

Kurumlar Vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk sırada Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. yer aldı. 2017 yılı için 7 milyon 202 bin 203 lira vergi tahakkuku ile Kurumlar Vergisi rekortmeni oldu. Buna göre, Kütahya genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı Nisan ayında 2 bin 323 mükellef tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

Kurumlar Vergisi beyannameleri ile 540 milyon 596 bin 866 lira matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 67 milyon 512 bin 760 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Kütahya Porselen'in ardından Heriş Seramik ve Turizm San. A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş,NG Tasarım Otelcilik Turizm A.Ş., Kazcıoğlu Otomotiv San. A.Ş., Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye San A.Ş., Kütahya Baştaş Beton Par. San. A.Ş. ve Kros Otomotiv San. A.Ş. sıralamada yer aldı.

Listedeki 10 kuruluşun geçen yıl 1 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 85 bin 326 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 20'si ise, isminin açıklanmasını istemedi.(EFE)