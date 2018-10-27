Kütahya'nın yeni valisi Ömer Toraman oldu. Resmi Gazete yayınlanan kararname ile Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya Valiliği'ne atanırken, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya'nın yeni valisi oldu.

İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'ye konuşan Vali Toraman, "Memleketimizin her yanı güzel.Kütahya'da güzel memleketimizin güzel bir ili. İnşallah hayırlı hizmetler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kütahya medyasından övgüyle söz eden Vali Toraman, "Kütahya merkezde 9 günlük gazete, uyduda bir televizyon, çok sayıda internet haber sitesi, çok sayıda haftalık gazete ve ilçelerde yayın yapan bir çok gazetenin başarıyla yayınlarını sürdürdürdüklerini büyük bir memnuniyetle öğrendim" şeklinde konuştu.

Vali Toraman, Kütahya Valiliği görevine önümüzdeki günlerde başlayacağını sözlerine ekledi.

Vali Ömer Toraman'ın biyografisi

Kütahya'nın yeni valisi Ömer Toraman, 1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Ömer Toraman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1994 yılında Erzurum'da Kaymakam adayı olarak görev yaptı. Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Toraman, 2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan ve son olarak Tokat Valiliği görevinde bulundu. Toraman, son kararname ile Kütahya Valiliği'ne atandı." (EFE)