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20 Haziran 2017 11:27

Kütahya’nın yöresel tatlısı ’bitli helva’nın satışları arttı

Kütahya’nın yöresel tatları arasıda olan ve Ramazan ayı ile özdeşlemiş olan, halk arasında ’bitli helva’ olarak bilinen ’husamlı helva’ tezgahlarda yok satıyor.

Kütahya’nın yöresel tatlısı ’bitli helva’nın satışları arttı

20 Haziran 2017 11:27


Kütahya’da dede mesleğini yaşatmaya çalışan Rıza Helvacıoğlu, bitli helvanın hafif bir tatlı olmasından dolayı vatandaşlar tarafından Ramazan’da bol bol tüketildiğini ve talebi karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.


117 yıldır bitli helvanın tarifini ve lezzetini hiç değiştirmeden yaptıklarını söyleyen Helvacıoğlu, "Diğer şehirlerde yapılanlar Kütahya’nın bitli helvası gibi olmuyor, onlarınki kalın ve lezzet bakımından bizim helvalarımızı tutmuyor" dedi.


Helvanın yapımını da anlatan Rıza Helvacıoğlu "İçerisine su, çöğen ve şekeri bir kazana katılıyor, ardından kazanda şeker, su ve çöğeni iyice karıştırılıyor, kıvamına geldiğinde el yardımı ile uzatılıyor ve susama bandırıldıktan sonra paketleyerek satışa hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.




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