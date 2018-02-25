Kütahyaspor: 2 - Çengelköyspor: 1

Grup’ta lider Kütahyaspor, ligin güçlü ekiplerinden Çengelköyspor’u konuk etti. Zorlu karşılaşmayı oyunu baştan sona kontrol eden Kütahyaspor, 45 ve 62. dakikada Osman golleri ile 2-1 kazandı. Çengelköyspor’un tek golünü 66. dakikada Hamit attı.

STAT: Dumlupınar

HAKEMLER: Ömer Tolga xxx, Eray Karmil xx, Rahmi Kocaer xx.

KÜTAHYASPOR: Mert Tunca xx, Muhsin Erözkan xxx, Hasan Dülgeroğlu xxx, Buğra Dinler xxx, Erkul Küçük xxx, Ahmet Özsülün xx, Barış Civelek xx (Dk.79 Feyzullah Saray xx), Osman Demirtaş xxx, Muzaffer İlhan xxx, Vili Isiani xx (Dk.90 Mustafa Demirel x), Melih Kılıç xxx.

ÇENGELKÖYSPOR: Ahmet Arat xxx, Emir Akay xx, Kadir Doğukan xx, Fatih Çiçek xx, Burak Büyükkaya xx, Serdar Sargın xx, Tolunay Bekçi xx, Cihan Tan xxx (Dk.66 Berat Özbek xx), İlham Allahverdiyev xx (Dk.81 Furkan Ersekmen x), Enes Nalbantoğlu xx, Emre Kürküt xx (Dk.47 Hamit Taşkın xxx)

GOLLER: Osman Demirtaş (Dk.45 ve 62)(Kütahyaspor), Hamit Taşkın (Dk.66 Çengelköy)

SARI KARTLAR: Barış Civelek (Dk.9), Muhsin Erözkan (Dk.39), Osman Demirtaş (Dk.39), Hasan Dülgeroğlu (Dk.64), Ergin Ersin (Dk.84)(Kütahyaspor), Enes Nalbantoğlu (Dk.35), Cihan Tan (Dk.39),Fatih Çiçek (Dk.39), Emir Akay (Dk.61)(Çengelköy)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Kütahyaspor’da kazanılan korner de topun başına Erkul geçti. Erkul’un ceza sahası içine yaptığı ortada Hasan kafayı vurdu. Top üst direkten geri geldi.

7. dakikada bu kez gole yaklaşan takım Çengelköy oldu. Günün etkili isimlerinden Cihan Tan ceza sahası dışından çok sert vurdu. Üzerine gelen topu kaleci Mert Can sektirince, top Emre Kürküt’ün önünde kaldı. Emre’nin şutunu kurtaran Mert Can hatasını telafi etmiş oldu.

11. dakikada Kütahyaspor atağında Melih Sağ kanattan şık çalımlarla Çengelköy ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Melih müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

25.Dakikada ev sahibi Kütahya gole yine çok yaklaştı. Muzaffer İlhan’ın ara pası ile defanstan ileri çıkan Buğra kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldı. Buğra’nın şutunu Ahmet uzanarak kontrol etti.

40. dakikada duran topta Kütahyaspor yine Hasan ile mutlak bir golü kaçırdı. Kazanılan korner de topun başına bu kez Barış geçti. Barış ceza sahasına orta yapmak yerine Erkul’a pas verdi. Erkul topu ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahası içinde iki kişi arasından Hasan topa yine kafa ile vurdu. Top kale direği dibinden auta gitti.

İlk yarının son dakikasında Kütahyaspor aradığı golü buldu. Ani gelişen Kütahyaspor atağında Erkul ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Osman Demirtaş şık bir plase ile topu filelere gönderdi. Dumlupınar’da ilk yarı bu golle Kütahyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kütahyaspor ikinci yarıya da çok etkili başladı.

51. dakikada Muzaffer pasında Osman kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldı. Osman topa dokunmakta geç kalınca Ahmet kayarak topu taca gönderdi.

62. dakikada Kütahyaspor atağında Vili sağ kanatan ortaladı. Günün Kütahya adına en etkili ismi Osman şık bir kafa golüyle hem kendisinin hem de Kütahyaspor’un ikinci golünü kaydetti.

66. dakikada ender gelişen Çengelköy atağında sol kanattan Cihan’ın yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Hamit kafayla topu filelere gönderdi.

Maçta başka pozisyon olmayınca Kütahyaspor zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. (MS-EFE)