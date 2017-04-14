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14 Nisan 2017 17:43

Kütahyaspor: 2 - Tekirdağspor: 1

3.

Kütahyaspor: 2 - Tekirdağspor: 1

14 Nisan 2017 17:43

Lig 1.Grup 36. hafta karşılaşmasında Kütahyaspor kendi evinde Tekirdağspor’u 2-1 mağlup etti.


Kütahyaspor’un gollerini Yener ve Oğuzhan atarken, rakip takımın tek sayısı maçın uzatma dakikalarında Mehmet Demir’den geldi.



Stat: Dumlupınar


Hakemler : Yiğit Arslan xx , Faik Polat xx, Fatih Açar xx.


Kütahyaspor: Süleyman Kasap xx, Osman Bozdağ xxx, İhsan Göktaş xxx, Emre Gürbüz xxx, Ahmet Üner xxx, Serkan Esen xx, Hüseyin Güner xx (Dk.59 Oğuzhan Demirer xxx), Ömer Boz xxx (Dk.78 Orhun Öztürk x), Yener Şerif Boz xxx, Abdülkerim Kılıç xx (Dk.90 Okan Salmaz x), Aykut Çakay x.


Tekirdağspor: Erşen Çilingir xx, Volkansel Yalçın x (Dk.46 Emre Fırtına x), Mehmet Kıran x, Alpay Koldaş xx, Göksel Ergün x, Mehmet Demir xx, Mehmet Demirözü xx, Rıdvan Kasapoğlu x (Dk.73 Barış Güral xx), Kemal Özyurt xx, Ceyhun Elmas xx (Dk.78 Hasan Beşir x), Murat Çelik xx.


Goller: Yener Şerif Boz (Dk.14) , Oğuzhan Demirer (Dk.69) (Kütahyaspor) , Mehmet Demir (Dk.90) (Tekirdağspor)


Sarı Kartlar: Serkan Esen (Dk.36) ,Hüseyin Güner (Dk.42), Aykut Çakay (Dk.44), İhsan Göktaş (Dk.63), Abdülkerim Kılıç (Dk.75) (Kütahyaspor) , Mehmet Demirözü (Dk.90) (Tekirdağspor) (MS-EFE)




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