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03 Aralık 2017 17:29

Kütahyaspor: 3 - Feriköyspor: 0

BAL Ligi 10.

Kütahyaspor: 3 - Feriköyspor: 0

03 Aralık 2017 17:29

Grup’ta mücadelesinde Kütahyaspor; kendi sahasında Feriköysoor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 30. dakikada Rıdvan, 45. dakikada Enes ve 78. dakikada da Osman kaydetti.



Stat: Dumlupınar Stadı


Hakemler: Ali Tunçer xx, Mustafa Efe x, Murat Yanat xx


Kütahyaspor: Mert xxx, Erkul xxx, Muhsin xxx, Emir xxx, Buğra xx, Ahmet xx, Azmi xx, Enes xxx, Barış xxx, Rıdvan xxx, Cumali x.


Feriköyspor: Cihangir x, Cristian xx, Elvan xx, Esat x, Alican xx, Hasan x, Mustafa x, Oğuzhan xx, Kaner x, Erhan x, Kasım x.


Goller : Rıdvan (Dk.27), Enes (Dk.45), Osman (Dk.78) (Kütahyaspor)


Sarı Kartlar : Barış (Dk.30), Erkul (Dk.77) (Kütahyaspor), Alican (Dk.88) (Feriköy) (MS-EFE)




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