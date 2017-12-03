Kütahyaspor: 3 - Feriköyspor: 0

Grup’ta mücadelesinde Kütahyaspor; kendi sahasında Feriköysoor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 30. dakikada Rıdvan, 45. dakikada Enes ve 78. dakikada da Osman kaydetti.

Stat: Dumlupınar Stadı

Hakemler: Ali Tunçer xx, Mustafa Efe x, Murat Yanat xx

Kütahyaspor: Mert xxx, Erkul xxx, Muhsin xxx, Emir xxx, Buğra xx, Ahmet xx, Azmi xx, Enes xxx, Barış xxx, Rıdvan xxx, Cumali x.

Feriköyspor: Cihangir x, Cristian xx, Elvan xx, Esat x, Alican xx, Hasan x, Mustafa x, Oğuzhan xx, Kaner x, Erhan x, Kasım x.

Goller : Rıdvan (Dk.27), Enes (Dk.45), Osman (Dk.78) (Kütahyaspor)

Sarı Kartlar : Barış (Dk.30), Erkul (Dk.77) (Kütahyaspor), Alican (Dk.88) (Feriköy) (MS-EFE)