Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 20:34

Kütahyaspor İran temsilcisini farklı mağlup etti

BAL ligi takımlarından Kütahyaspor, İran 1.

Kütahyaspor İran temsilcisini farklı mağlup etti

10 Eylül 2017 20:34

Ligi ekiplerinden Traxtor Sazi ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kütahyaspor, rakibi 7-1 mağlup etti.


Kütahyaspor sahasında İran 1. Lig takımlarında Traxtor Sazi’yi konuk etti. Afyonkarahisar’da kamp yapan Traxtor Sazi B takımı ile oynanan maçta Kütahyaspor rakibini 7-1 mağlup etti. Oynadığı futbol ile de göz dolduran mavi şimşekler taraftarına güven verdi.


Kütahyaspor maça Kalede Kürşat, savunmada Buğra, Hasan, Burçin, Erkul, orta sahada Ahmet, Azmi forvette Enes, Rıdavan Derviş ve ileri uçta Cumali 11’i ile sahaya çıktı.


Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ahmet Tekdemir, "Bugün İran 1. Ligi’nin iddialı takımlarından Traxtor Sazi ile bir hazırlık maçı yaptık. Afyon’da hazırlık kampında bunan Traxtor Sazi’nin B takımı ile yaptığımız maçtan 7-1 lik skor ile rakibimizi mağlup etti. Oynan oyundan da görüleceği gibi bu sene ligi şampiyonluk adına en iddialı takımının Kütahyaspor olduğunu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.


Traxtor Sazi İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaletinin başkenti Tebriz’de bulunan ve Türkler tarafından kurulmuş bir spor kulübü olduğu belirtildi. Traxtor Sazi şu anda İran birinci liginde mücadele ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    30°C
  • Perşembe
    Açık
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç