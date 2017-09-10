Kütahyaspor İran temsilcisini farklı mağlup etti

Ligi ekiplerinden Traxtor Sazi ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kütahyaspor, rakibi 7-1 mağlup etti.

Kütahyaspor sahasında İran 1. Lig takımlarında Traxtor Sazi’yi konuk etti. Afyonkarahisar’da kamp yapan Traxtor Sazi B takımı ile oynanan maçta Kütahyaspor rakibini 7-1 mağlup etti. Oynadığı futbol ile de göz dolduran mavi şimşekler taraftarına güven verdi.

Kütahyaspor maça Kalede Kürşat, savunmada Buğra, Hasan, Burçin, Erkul, orta sahada Ahmet, Azmi forvette Enes, Rıdavan Derviş ve ileri uçta Cumali 11’i ile sahaya çıktı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ahmet Tekdemir, "Bugün İran 1. Ligi’nin iddialı takımlarından Traxtor Sazi ile bir hazırlık maçı yaptık. Afyon’da hazırlık kampında bunan Traxtor Sazi’nin B takımı ile yaptığımız maçtan 7-1 lik skor ile rakibimizi mağlup etti. Oynan oyundan da görüleceği gibi bu sene ligi şampiyonluk adına en iddialı takımının Kütahyaspor olduğunu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

Traxtor Sazi İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaletinin başkenti Tebriz’de bulunan ve Türkler tarafından kurulmuş bir spor kulübü olduğu belirtildi. Traxtor Sazi şu anda İran birinci liginde mücadele ediyor.