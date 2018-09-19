Kütahyaspor, kadrosuna 8 yeni futbolcu daha kattı

Kulüp Başkanı Mehmet Özdoğan, yönetim kurulu ile birlikte Hilton Otel'de basın toplantısı düzenleyerek, futbolcuları kamuoyuna tanıttı.

Hedeflerinin profesnol lig olduğunu belirten Başkan Özdoğan, Emre Aktaş, Berke Öncü, Ercan Yıldırım, Melih Kılıç, Orhan Şenmemiş, Yener Şerif Boz, Yunus İlgen ve Dawda Dibba kadrolarını kattıklarını ifade etti.

Özdoğan, "Yeni yönetimimiz olarak görev dağılımımızı yaptık. Mevcut kadromuzdaki 5 futbolcu ile yollarımızı ayırdık. Bugünde kadromuzu şuan için 8 futbolcu arkadaşımızla takviye ettik. Transfer süreci halen devam ediyor. Bizde transfer son güne kadar bitmez. Teknik heyetimizin gerekli gördüğü yerlere takviyelerimizi yapacağız. Bu hafta sonu ligde ilk maçımıza İzmir deplasmanında Bornova Yeşilova karşılaşmasıyla başlayacağız. İlk maçtan iyi başlayarak, baştan işi sıkı tutma hedefindeyiz. İzmir'deki Tüm Kütahyalıları da Kütahyaspor'umuzun maçına bekliyoruz. El birlik olursak bu işi en güzel şekilde sonlandıracağımıza eminiz. Kütahyaspor onun bunun takımı değil. Kütahyaspor siyaset üstü bir kurum. Bu takımı başarıya ulaştırmak için herkes bu işin içinde yer almalı. Artık amatöre son verip hızla profesyonel liglere yeniden adım atmalıyız. Bu şehir bunu hak ediyor. Futbolcu arkadaşlarımız bunun farkında.Kulübümüzün şu anda 350 bin TL'lik bir ödemesi var. En kısa sürede bu maddi problemi aşarak, artık geçmişe değil önümüze bakarak yürüyeceğiz. Bu sıkıntıyı bir iki hafta içinde çözeceğiz. Bu şehir bu parayı rahatlıkla toparlar. Bizlerde bu konuda kendimize güveniyoruz. Kütahya ili çok küçük bir problem. Gerekli garantiler siyasilerimiz, iş adamlarımız ve yönetimiz olarak verildi. Bu takım tüm Kütahya'nın takımı. İnşallah sonunda Kütahya şehri olarak profesyonel lige çıkacağız. Kütahya'nın moral kaynağı ve cazibe merkezi Kütahyaspor olacak. Bu iş memleket meselesi. Herkesi bu işin içine katabilirsek, hep birlikte Kütahyaspor'umuzun sorunları çözeriz" ifadelerini kullandı. (EFE)