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30 Temmuz 2018 22:10

Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Tekdemir: Olağanüstü Genel Kurul kararı almak zorunda kaldık

Bu sezon BAL Liginde mücadele edecek olan Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Tekdemir, yaşanan son gelişmelerden sonra olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Tekdemir: Olağanüstü Genel Kurul kararı almak zorunda kaldık

30 Temmuz 2018 22:10


Daha önce en kısa sürede yönetim olarak olağanüstü genel kurul kararı alacaklarını ve kongre ile de başkanlığı bırakacağını belirten Başkan Ahmet Tekdemir yaptığı açıklamada; “Olağanüstü Genel Kurul 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü eski Belediye Kültür Sarayında, Saat 18.00’de; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşecektir. Takımımız 5 Ağustos’ta toplanacak, 6 Ağustos’ta ise çalışmalara başlayacaktır. Yönetim Kurulumuz tarafından kamp dönemiyle ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır” dedi.


Konuyla ilgili olarak; Başkan Ahmet Tekdemir’in yarın saat 13.00 de kulüp binasında basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna bilgi vereceği bildirildi.(EFE)




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