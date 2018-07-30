Daha önce en kısa sürede yönetim olarak olağanüstü genel kurul kararı alacaklarını ve kongre ile de başkanlığı bırakacağını belirten Başkan Ahmet Tekdemir yaptığı açıklamada; “Olağanüstü Genel Kurul 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü eski Belediye Kültür Sarayında, Saat 18.00’de; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşecektir. Takımımız 5 Ağustos’ta toplanacak, 6 Ağustos’ta ise çalışmalara başlayacaktır. Yönetim Kurulumuz tarafından kamp dönemiyle ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır” dedi.

Konuyla ilgili olarak; Başkan Ahmet Tekdemir’in yarın saat 13.00 de kulüp binasında basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna bilgi vereceği bildirildi.(EFE)