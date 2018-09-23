Kütahyaspor lige deplasman galibiyetiyle başladı

Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Bornova Yeşilova'yı 5-3 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

Şevket Can Arslan, Sinan Sinav, Sinan Turgut ve Kaan Kara Hakem Dörtlüsünün yönettiği Bornova Yeşilova Yusuf Tırpancı Sahasında oynanan maça baskılı başlayan ev sahibi Bornova Yeşilova karşılaşmasının 20. Dakikasında Kütahyaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan Kütahyaspor 32. Dakikada İbrahim Keleş'in golü ile skoru 1-1'e getirdi. Bu golün hemen arkasından Bornova Yeşilova İsmet Ege Erdoğan'ın attığı golle 2-1 öne geçti. İlk yarının bitimine saniyeler kala Kütahyaspor, Onurcan Şenkartal'ın golü ile durumu 2-2'ye getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Kütahyaspor'dan Onurcan Şenkartal kendisinin 2. takımının ise 3. golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Kütahyaspor 55. dakikada Melih Kılıç'ın golü ile farkı 2'ye çıkarttı. Gol sonrası baskı kuran Yeşilova, 62. dakikada Engin Ege farkı 1'e indirerek skoru 4-3'e getirdi. Karşılaşmanın son dakikalarında Kütahyaspor'da oyuna sonradan dahil olan Yunus İlgen, skoru 5-3'e getiren golün sahibi oldu. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kütahyaspor sezonun ilk maçında deplasmanda Bornova Yeşilova'yı 5-3 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Deplasmanda Bornova Yeşilova'yı 5-3 yenerek lige güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Kütahyaspor Kulüp Başkanı Başkan Mehmet Özdoğan, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.(EFE)