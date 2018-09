Kütahyaspor yönetiminde görev dağılımı

Kütahyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belirlendi.

Kütahyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdoğan, ilk toplantıda görev dağılımı ve yapılan transferlerin ele alındığını ifade etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'in de katıldığı toplantıda, idari ve mali konularında görüşüldüğüne işaret eden Özdoğan, 2018-2019 futbol sezonu için önemli icraatların hayata geçirildiğini dile getirdi.

Yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ise şöyle; Mehmet Özdoğan (Başkan), Selim Durmaz (Başkan vekili), Hasan Aksu (Mali As Başkan), Yasin Köksal (İdari As Başkan), Ercan Özçınar (Teknik As Başkan), Ömer Faruk Durmaz (Hukuk ve iletişimden sorumlu As Başkan), Ebubekir Erdoğmuş (Genel Koordinatör), Erhan Temel ve Osman Altınkaya (Futbol Şube Sorumlusu), Erkan Arkaç (Basın Sözcüsü), Furkan Yılmaz (Alt Yapı Sorumlusu), Sedat Kabaağaç (Diğer Branşlar Sorumlusu), Ali Hürata (Dış İlişkiler Sorumlusu), Veysel Şafak (Taraftar Sorumlusu) ve Ahmet Akman (Muhasip)

Ayrıca Teknik İstişare Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Murat Cengiz, Levent Saltuk, Mehmet Acet, Adnan Ersoy, İbrahim Türkmen, Ali Okçu, Süleyman Pöge, Oğuz Mandal, Efrahim Alkım, Uğur Şahan ve Abdi Aktaş.

BAL Ligi takımlarından Kütahyaspor'da 15 Eylül 2018 günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul da, Mehmet Özdoğan ve ekibi bu göreve seçilmişti. (EFE)