Kütahyaspor’da Ahmet Tekdemir yeniden başkan

Tek aday mevcut kulüp başkanı Ahmet Tekdemir yeniden seçildi. Kongrede konuşan Tekdemir, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Tekdemir, "Geçen sene çok büyük umutlarla çıktığımız kupa maçında maalesef 3. Lig hayallerimizi bir sonraki bahara bırakmak zorunda kaldık. Kütahyaspor’u hak ettiği üst liglere taşıyamadık. Bununla ilgili çok çetin mücadeleler yaptığımızı herkes biliyor. Gördüğünüz gibi destek Kütahyaspor’u fazla olmuyor. Bunu şu anki salona baktığınızda da anlayabilirsiniz. Bizler taşın altına elini koyan insanlarız suçlu olarak hep bizleri görüyorlar ama en kötü zamanında bizler vardık. İşte buradaki bir grup taraftar oldu. Başka kimse olmadı. Art niyetle hiçbir zaman çalışmadık elimizde avucumuzda ne var ne yok hepsini ortaya koyduk. Gecemizi gündüzümüze kattık. Ama bunlara katkı olmayan bunlara hiçbir destek olmayan sürekli bizi eleştiren ve sürekli açık aramaya çalışan insanlar sayesinde maalesef işte gördüğünüz salon gibi bom boş tribünlere oynuyoruz. Stadımız yıkılıyor. Tepki yok. Yani 2018 yılındayız. Dünyada her şey onlarca kez değişti. Ama bizim Kütahya’mızın mantığı mantalitesi değişmedi. Şimdi, insanlar diyor ki Ahmet Tekdemir neden çıkıyorsun? Ben çıkmayayım da kim çıksın kulüp mü kapansın. Bunu mu istiyorsunuz? Yıllarca borç ödedim ben bu kulübe. 5 trilyon borç vardı. Geldiğimizde çamurun içinde oynuyordu çocuklar o halden bu hale geldi. Fakat şu salonun durumuna bakın bomboş. Şimdi suçlu beni görmeyin. Ben elimden geleni yapıyorum. Keşke benden çok daha iyileri çıksa da ben onlara şerefimle haysiyetimle güzel bir şekilde teslim edebilsem. Ben sonuna kadar Kütahyaspor’un yanındayım. Ben bu sene 3 kez ameliyat oldum. Ama hala hasta halimle geliyorum ve karşınızdayım. Çok zor bir yıl olacağını siz de benim kadar görüyorsunuz. Ekonomik olarak siyasi olarak da olsun. Saha, tesis, barınma, yemek bütün ihtiyaçlar olarak çok zor bir yılı yaşıyoruz. Yaşayacağız da, ama biz bunu eğer birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bir arada olup beraber olup birbirimize sıkı sıkıya sarılırsak birbirimizin açığını aramaktansa birbirimize destek olursak biz bu sene şampiyon oluruz. Biz her şeyi ortaya dökeceğiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlar her şeyi ortaya dökecek ama sadece yönetim kurulu ile şampiyonluk gelmiyor. Kütahyaspor’un ne zaman yüzü gülecek diyorsanız o tarih birlik ve beraberlikten geçer” dedi.

Kongre sonrası ise kulüp binasında toplantı yapan yeni Kütahyaspor yönetimi görev dağılımı yaptı. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekdemir, Başkan Yardımcısı İsmail İnöl, Başkan Vekili İsmail Özdemir, Kulüp İdare Amiri Fuat Gökçe, Alt Yapı Sorumlusu Murat Duran, Koordinatör Ali Hürata, Genel Kaptan Emre Coşkunses ve Futbol Şube Sorumlusu Murat Ertan oldu.