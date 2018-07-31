Kütahyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı

Basın toplantısı düzenleyen Tekdemir, Kütahya Valiliği tarafından alınan karar gereğince kulüp binasının 3 ay içerisinde tahliyesinin yapılmasının istenmesini konu edinen yazının kendilerine ulaşmasının ardından kulüp başkanlığını yürütmenin imkansız hale geldiğini ifade etti.

Yaşanan son gelişmelerden sonra olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kaldıklarını dile getiren Tekdemir, "Yeni yönetim kurulumuzla birlikte arkadaşlarımızın birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde gerek teknik heyet konusunda gerekse sporcu konusunda transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık ve transfer çalışmalarına önemli ölçüde tamamlamaya gayret ettik. Çok ciddi bir maliyetlerle bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Kamuoyunda bizi takdir eden oldu takdir etmeyen oldu ama şunu herkes bilmesi lazım ki bizim kadar fedakar, bizim kadar bu işe sevdalı hiçbir kulüp başkanı olamaz. Benim yönetimimdeki arkadaşlarım kadar bu işleri yapabilecek yönetim çok azdır. Şu anda içinde bulunduğumuz kulüp binamızın terk edilmesiyle ilgi valilik tarafından gelen yazının tarafımıza ulaştırılması artık yönetim kurulu olarak da şahsım adına olarak da bu işi yürütmenin imkansız hale geldiğini üzülerek belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kütahyaspor’a hizmet etmenin Kütahya’ya hizmet etmek olduğu bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Ahmet Tekdemir, "Kütahyaspor için en önemli destek Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’dur. Kendisinin bu süreçte Kütahyaspor’la ilgili gerek göstereceği kişiler gerekse kendi kuracağı bir ekiple Kütahyaspor’un düştüğü bu zor durumdan kurtarabileceğini düşünüyorum. Saraçoğlu, bu süreçte Kütahyaspor’umuzun şampiyonluğu için geçmişte nasıl olduysa yine ciddi destekler sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Tekdemir, "Olağanüstü Genel Kurul, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü eski Belediye Kültür Sarayı’nda saat 18.00’de çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşecektir” dedi.