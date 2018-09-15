Kütahyaspor'da yeni yönetim heyecanı

Kütahyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Mehmet Özdoğan seçildi.

Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen seçime AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Tomruk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen'in de katıldığı Genel Kurul'da Mehmet Özdoğan ve ekibi bayrağı devraldı.

Olağanüstü Genel Kurul'da, mali hesapların görüşüldüğü gündem maddesinde gelir giderlerin ibrasında tartışma yaşandı. Ticari borçlar olarak gözüken 360 bin TL, yani daha önceki yönetimlerde görev almış kişilerin kulüpten alacakları oy birliğiyle ibra edilmedi.

Genel kurulda söz alan delegeler, "Kütahyaspor'da yöneticilik yapmanın maddi bir bedeli olmalı, önceki yöneticiler kulüpten alacaklarından bağış karşılığında feragat etmeliler" şeklinde görüş bildirdiler.

Bu arada, ticari borçlar hanesinde kulüpten alacaklı olarak gözüken önceki yöneticilerden Ramazan Yıldırım ve Erhan Temel söz alarak, alacaklarından feragat ettiklerini ifade ettiler.

Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Tomruk birer konuşma yaparak Kütahyaspor ve yeni yönetiminde yanında olduklarını dile getirdiler.

Genel Kurul sonrası bir konuşmaya yapan Kütahyaspor Kulübü Başkanı Mehmet Özdoğan, "Borçsuz bir kulüb alıp, şeffaf yönetim anlayışıyla borçsuz bir kulüp bırakmayı hedefliyoruz. Kuracağımız yeni web sayfası ile taraftarlarımıza sürekli bilgi vereceğiz. Alt yapıya ve tesisleşmeye önem veren yönetim anlayışı ile Kütahyaspor'un başarılı olması için çalışacağız.Az laf çok icraat yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kütahyaspor Yönetim Kurlu şu isimlerden oluştu: Mehmet Özdoğan (Başkan) Selim Durmaz, Erhan Temel, Yasin Köksal, H.Osman Altınkaya, Hasan Aksu, Erhan Arkoç, Ebubekir Erdoğmuş, Sedat Kabaağaç, Ömer Faruk Durmaz, Furkan Yılmaz, Veysel Şafak, Ercan Özçıhar, Ahmet Akman ve Ali Hürata. (EFE)