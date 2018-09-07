Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 10:17

Kütahyaspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi Altındağ Belediyespor

Türkiye Kupası ikinci tur kura çekimi yapıldı.

Kütahyaspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi Altındağ Belediyespor

07 Eylül 2018 10:17

İlk turda rakiplerini eleyerek tur atlayan yirmi bir takım ile, geçtiğimiz sezon üçüncü ligde mücadele eden 53 takım ikinci turda birbirleri ile eşleşti.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Orhan Saka Amatörler Evi’nde yapılan kura çekimi sonunda Kütahya’yı Türkiye Kupasında temsil eden Kütahyaspor, Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor ile eşleşti.


Türkiye Kupasına 1.Turda katılan Kütahyaspor ilk turda rakibi Ödemişspor’u uzatmalarda attığı golle 3-2 yenerek ikinci tura yükselmişti.Tek maç üzerinden oynanacak olan 2.tur müsabakaları, 11.12 ve 13 Eylül tarihlerinde oynanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç