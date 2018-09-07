Kütahyaspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi Altındağ Belediyespor

İlk turda rakiplerini eleyerek tur atlayan yirmi bir takım ile, geçtiğimiz sezon üçüncü ligde mücadele eden 53 takım ikinci turda birbirleri ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Orhan Saka Amatörler Evi’nde yapılan kura çekimi sonunda Kütahya’yı Türkiye Kupasında temsil eden Kütahyaspor, Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor ile eşleşti.

Türkiye Kupasına 1.Turda katılan Kütahyaspor ilk turda rakibi Ödemişspor’u uzatmalarda attığı golle 3-2 yenerek ikinci tura yükselmişti.Tek maç üzerinden oynanacak olan 2.tur müsabakaları, 11.12 ve 13 Eylül tarihlerinde oynanacak.