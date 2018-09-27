Kütahya'ya 13 yılda 149 milyon TL'lik KÖYDES ödeneği

Kütahya'da, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) programı ve uygulama durumu 2018 yılı son toplantısı İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Halil İbrahim Ertekin, Arif Yalçın, Kenan Eskin, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilçe kaymakamları ile ilgili daire müdürleri katıldı.

Kütahya'ya 2005 yılından bugüne kadar toplam 149 milyon 655 bin 597 TL ödenek ayrıldığını belirten Murat Koyak, “Bu ödenekler ile bu güne kadar 832 adet yol projesi ile bin 763 kilometre yol asfaltlanmıştır. Ayrıca 860 adet içme suyu, 7 adet sulama ve 288 adet atık su projesi tamamlanarak köylü vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmiştir” dedi.

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumu hakkında da bilgiler veren Murat Koyak, 199 projeden 99'unun tamamlandığını, 70'inin devam ettiğini, 19'unun ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

2018 yılı KÖYDES programı kapsamında sektörel bazda köy yollarına 19 milyon 626 bin 693 TL, içme sularına 10 milyon 125 bin 433 TL, ortak alıma 2 milyon 884 bin 932 TL, kanalizasyona 980 bin 15 TL, sulamaya 20 bin TL, müşavirlik hizmetleri için 30 bin TL olmak üzere toplamda 33 milyon 884 bin 932 TL ödenek tahsis edildiği bildirildi. (EFE)