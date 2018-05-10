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10 Mayıs 2018 11:41

Kütahya’ya 3 bin öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu

Vali Ahmet Hamdi Nayir, yapımı devam eden ve Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) devredilecek olan 60 milyon TL maliyetli 3 bin kişilik kız öğrenci yurdu inşaatını yerinde inceledi, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Kütahya’ya 3 bin öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu

10 Mayıs 2018 11:41


Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde inşaatı devam eden KYK yurdunda incelemelerde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir’e KYK Kütahya İl Müdürü Feyzullah Gayret ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.


6 blok, 1 sosyal tesis ve 750 odadan oluşacak 3 bin kişi kapasiteli KYK Kız Öğrenci Yurdu inşaat çalışmalarının hızlandırılması talimatını veren Vali Ahmet Hamdi Nayir, şartların zorlanarak yurdun gelecek eğitim öğretim yılı başına yetiştirimesi gayreti içinde olduklarını söyledi.


Vali Ahmet Hamdi Nayir, 3 bin öğrenci kapasiteli yurdun hizmete başlamasıyla birlikte kız öğrencilerin barınma ve üniversiteye ulaşmada yaşadıkları sıkıntıların da sona ereceğini kaydetti. (EFE)




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