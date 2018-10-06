Kütahya'ya 675 kamu yatırımı projesi

Toplantıya, 2018 yılında yürütülen yatırımlar ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesinin yapıldığın belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, uygulanmakta olan projelere 9 aylık dönemde 808 milyon TL harcama yapıldığını kaydetti.

Nayir, "2018 yılı yatırım programında ilimiz genelinde 675 kamu yatırım projesi yer almıştır. 2018 yılında uygulanmakta olan projeler için toplam 1 milyar 440 milyon TL'lik yatırım öngörülmüş ve toplamda 808 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 56'ya tekabül etmektedir. 2018 yatırım programında ödenek tahsisi açısından ilimizde en büyük payı yüzde 35 ile diğer kamu hizmetleri sektörü almıştır. Bu sektörü sırasıyla yüzde 14,72 ile ulaştırma, yüzde 13,9 ile madencilik, yüzde 9,5 ile eğitim, yüzde 8,5 ile tarım sektörü izlemektedir.2018 Yılı Yatırım programında ilimizde yürütülen projelerden 148 adedi tamamlanmış, 12 adedi sözleşme aşamasında, 29 adedi proje aşamasında, 54 adedi ihale aşamasında, 15 adedi etüt aşamasında, 351 adedi devam etmekte, 66 adedine başlanmamıştır. Devam eden projelerden 193 adedi fiziki yüzde 50'nin üzerinde, 156 adedi fiziki yüzde 50'nin altında çalışmalar sürmektedir” diye konuştu.

Bölge ve il müdürlerinin 2018 yılı yatırımları hakkında bilgiler vermesiyle devam eden toplantı soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Vali Yardımcıları Halil İbrahim Ertekin, Mustafa Güney, Kenan Eskin, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Uysal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri katıldı.(EFE)