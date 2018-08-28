"Kütahya’ya ait fotoğraflar tarihin en büyük şahitleri"

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya” konulu fotoğraf sergisini gezen Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’ya ait fotoğrafların tarihin en büyük şahitleri olduğunu ifade etti.

Sergiye gezen Vali Nayir’e İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, STK Temsilcileri ile bazı daire müdürleri eşlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taarruz ile Cumhuriyet’in kurulmasının ardından Kütahya’yı ziyaretlerinden fotoğrafların görücüye çıktığı sergi hakkında İl Kültür ve Turizm Müdür Zülkarni Yeldemez, Vali Nayir’e bilgi verdi.

Sergide yaptığı açıklamada Kütahya’nın kuruluş ve kurtuluşta önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Atatürk’ün Kütahya’ya verdiği değerin fotoğraflarda yeniden anlaşıldığına vurgu yaptı.

Vali Nayir, “30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında hazırlanan programlardan ilki olarak Cumhuriyetimizin kurucusu, 30 Ağustos Zaferinin de başkomutanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kütahya’ya ait olan fotoğraflarını halkımızın görüşüne açmış bulunuyoruz. Fotoğraflar tarihin en büyük şahitleri. Biz Atatürk’ümüzün Kütahya’ya gelişini hep biliyoruz ama fotoğraflarda görünce Kütahya’mıza vermiş olduğu değeri, Kütahya’da yapmış olduğu faaliyetleri bir daha hatırlamış oluyoruz. Bizler, bu topraklarda olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu topraklar hem Osmanlı’nın kuruluşunda hem de Kurtuluş Savaşı’mızda önemli aşamaları yaşatan topraklardır” diye konuştu.

AVM’de açılan “Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya” konulu fotoğraf sergisi 28 Ağustos Salı günü saat 17.00’a kadar ziyarete açık olacak.(EFE)