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25 Kasım 2017 10:50

Kütahya’ya Eğitim Tarihi Müzesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü talimatıyla Kütahya Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi ve fotoğrafların yer aldığı ’Eğitim Tarihi Müzesi’ açıldı.

Kütahya’ya Eğitim Tarihi Müzesi

25 Kasım 2017 10:50


Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve beraberinde protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Eğitim Tarihi Müzesinde incelemelerde bulundu, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile Okul Müdürü Uğur Mehmet Yücel’den bilgiler aldı.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, müzenin Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla, tarihi liselerde kurulduğunu kaydetti. Müzenin 5 aylık bir çalışma sonucu hazır hale getirildiğini aktaran Dülger, “Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz illerdeki tarihi, kültürel dokusu ile öne çıkan okullarımızda müze kurulması talimatını verdikten sonra yaklaşık 5 aylık gayretle ilimiz genelinde eğitim tarihini kapsayacak eserleri topladık. Topladığımız bu eserleri ilimizin ’gözbebeği’ konumundaki eski Kütahya Lisesi, şu anki Beylerbeyi Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinin bir bölümünde kurduğumuz müzemizde sergiliyoruz. İdari açıdan evraklar, dosyalama sistemi, daha önce okutulmuş kitaplar, meslek liselerinde kullanılan teknolojik malzemeler, gibi eğitim ve öğretimle ilgili akla gelecek bütün materyalleri bu müzede sergilemeye çalışacağız. Müzemizi daha da zenginleştireceğimizi düşünüyorum. Bu müze aynı zamanda Türkiye’nin zaman içerisinde eğitimde kat ettiği mesafeyi de gösteriyor" dedi.


Vali Ahmet Hamdi Nayir müzedeki incelemelerinin ardından Kütahya Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya geldi. (EFE)




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