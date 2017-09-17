Kütahya’ya hayran kaldılar

Kütahya’daki tarihi, kültürel ve turistik yerlere yapılan gezilerin yanı sıra porselen ve seramik sektörünün Kütahya’daki lokomotif markaları da Arap Gazetecilere tanıtıldı. Gazeteciler gezi sonrası, tarih, sanat ve kültür şehri Kütahya’ya hayran kaldıklarını belirtirken, ülkelerinde Kütahya’yı en iyi şekilde tanıtma sözü verdiler.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Irak, Mısır, Dubai, Filistin, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Cezayir gibi Ortadoğu ülkelerinden 47 Arap gazeteciye Kütahya’nın tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik yerleri tanıtıldı.

Gazeteciler, Kütahya’nın Germiyan Sokağı, Ulu Cami, çini ve arkeoloji müzeleri gibi Kütahya’nın tarihi mekanlarını gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.

"Güçlü bir Türkiye istiyoruz"

Hedeflerinin Türkiye’deki ve Ortadoğu’daki gazetecilerin sorunlarına çözüm bulmak olduğunu ifade eden, Arap Gazeteciler Evi Derneği Kurucu Üyesi Nael Al Maqadma, Gazeteciler için yasa teklifinde bulanacaklarını, bu yasayla yaşanan çelişkilerin önüne geçileceğini söyledi. Ortadoğu’nun geleceği için güçlü bir Türkiye’ye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Nael Al Maqadma, “Türk kardeşlerime de teşekkür etmek istiyorum biz burada altı asır birlikte yaşamış iki millet olarak bağlayıcı unsurlarımız daha fazladır. Bizler Türkiye’ye geldiğimizde kendi vatanımızda gibi hissediyoruz. Türkiye’de barınmakta olan yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye kapı açtıkları için Türk halkına ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bütün mazlumların yanında yer alan Türk Hükümeti’ne teşekkür etmek istiyorum. Bizler, Türkiye’nin mazlumların sözcülüğünü yaptığını, mazlumların her zaman yanında durduğunu, tarafsız olarak desteklediğini görmekteyiz. Biz güçlü bir Türkiye istiyoruz çünkü güçlü bir Türkiye bizim için destek olacaktır. Allah Türkiye’mize istikrar ve güven versin” şeklinde konuştu.

"Kütahya gerek tarihi, gerek kültürel özellikleri ile Anadolu’nun nadir illerinden biridir"

Arap meslektaşlarına seslenen Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, kendi yayın organlarında Kütahya’yı tanıtmak için gerekli çaba ve gayret göstermeleri gerektiğini ifade etti. Arap Gazetecileri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlam, "Kütahya, gerek tarihi, gerek kültürel özellikleri ile Anadolu’nun nadir illerinden biridir. Birçok değerlere sahip olmamıza rağmen maalesef birtakım eksiklikler nedeniyle hak ettiği yere gelememiştir. Kütahya’yı kendi yayın organlarınızda geniş yer vererek ülkenizde tanıtmanız ve değerlerimize yer vermenizdir” diye konuştu.

"Dünya barışı için iş birliğine ihtiyacımız var"

Dünyada barış ve huzuru sağlamak için işbirliği vurgusu yapan Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, barış için basına da önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Nayir, "Kütahya’mızda sizler kadar geniş bir coğrafyanın temsilcileri ile bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk. Kütahya, özellikleri ve güzellikleri olan bir şehir. Tarih, kültür, doğal güzellikler, yeraltı zenginlikleri, sanayi ve tarım olarak ilimizin gerçekten büyük güzellikleri ve özellikleri bulunmakta. Bizler bu güzelliklerimizi tüm dünyayla, bütün insanlıkla, bölgemizle paylaşmak için tanıtma gayretleri içerisindeyiz. Şu anda 12 ülkenin gazetecilerini ilimizde ağırlamanın, yine ilimizden başlayan bir projede ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler kendi ülkelerinizin bizdeki temsilcileri olarak bizlere emanetsiniz. Ve inanıyoruz ki sizlerin ülkelerindeki bütün insanlar sizlerin gözüyle bizleri görecekler. Dolayısıyla sizler bizler için bu açıdan çok önemlisiniz. Dünyanın bugünkü dönem kadar barışa, sükunete ihtiyaç duyduğu dönem az bulunmaktadır. Dünyadaki barışı, huzuru sağlamak için de ülkeler arası işbirliğinin ve bu tür irtibatların artırılması lazımdır. Bu yüzden bu ziyaretleri ben çok önemli buluyorum. İhtiyacımız olan barışın, huzurun, kardeşliğin sağlanmasında ülkeler arası işbirliğine büyük görev düşmektedir. Dördüncü güç olarak tanımladığımız yasama, yürütme, yargıdan sonra önemli bir güç olarak tanımladığımız basına da bu konuda önemli bir görev düşmektedir. Ben inanıyorum ki sizler elimizdeki bu güzellikleri mutlaka çevrenize, kendi ülkelerinize yayacaksınız. Belki yeni iş birliklerinin, yeni yatırımların da kapısı sizler olacaksınız. Bizlerin buna büyük ihtiyacı var. Her şeyden önce bu projeye emek veren hem derneğimizi hem de cemiyetimizi ben kutlamak istiyorum” diye konuştu. (HCA-EFE)