Kütahya’ya kanal projesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Emre Moralıoğlu, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ortak çalışması ile Felent Çayı taşkın ıslahı planlama raporu sunan Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Emre Moralıoğlu, proje hakkında Başkan Kamil Saraçoğlu’na bilgiler verdi.

Moralıoğlu, "Yapılacak olan projede Felent Çayı taşkın ıslahı 1. etap kapsamında 2 adet ulaşım köprüsü ve 2 adet su çevirme-kabartma yapısı (regülatör)yapılacaktır. 1. etap kapsamında, rekreasyon alanı 2 bin 100 m uzunluğunda projelendirmiştir. Bu alan göller bölgesinden başlamakta ve Otogar geçişi öncesinden 2 nolu regülatör de son bulmaktadır. Taşkın ıslahı kanalı 30 m genişlikte olacak, kanalın her iki tarafında da 50’şer metre genişlikte rekreasyon alanları oluşturulacaktır.Göller bölgesi ile 1 nolu regülatör arasında yapılacak asansör sistemi sayesinde göller bölgesi ve 1. etap rekreasyonu bölgesi arasında tekneler ile kesintisiz ulaşım sağlanacaktır" dedi. (EFE)