Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 08:57

Kütahya’ya mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’ya mevsimin ilk karı yağdı.

Kütahya’ya mevsimin ilk karı yağdı

21 Kasım 2017 08:57

Sabaha karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerin beyaza bürüdü. Kar yağışının bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 4-5 santimetreye kadar ulaştı. Karın yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.


Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk yoğun karının yağması vatandaşları sevindirdi.Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dediler.


Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdiler.


Yetkililer, ayrıca, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyardı.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
3
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç