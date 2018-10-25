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Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’ya mevsimin ilk karı yağdı.

Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerin beyaza bürüdü.


Bazı vatandaşlar, Kütahya'nın yüksek kesimlerinden Radar Mevkii'nde giderek burada karın tadını çıkarttı. Vatandaşlar, burada bol bol fotoğraf çekindi.


Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 7 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.


Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk yoğun karının yağması vatandaşları sevindirdi.Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dediler.


Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdiler. (EFE)

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