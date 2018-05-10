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10 Mayıs 2018 13:20

Kütahya’ya teleferik

Kütahya Belediyesi’nin teleferik projesinin fizibilite çalışmalarına başladığı belirtildi.

Kütahya’ya teleferik

10 Mayıs 2018 13:20


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, projesi çalışmaları kapsamında ilgili firma yetkilileri ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.


Başkan Saraçoğlu,yaptığı açıklamada, "Kütahya Belediyesi olarak amacımız hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmektir. Teleferik projesinin turizm yönünden çok önemli olduğunu, şehrimize ayrı bir değer katacağını düşünüyoruz. Proje sayesinde tarihi Hisar Kalemize ulaşım daha kolay sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın söz konusu projeyle ilgili bize çok fazla talepleri olmuştu. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini kanun çerçevesinde değerlendirerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şehir merkezi ile Hisar Kalesi arasına yapılması planlanan teleferik çalışmaları kapsamında 500 metre hat uzunluğu, 2 istasyonu, alt istasyon alanı kapalı otopark, alışveriş alanları, teleferik istasyonu üst istasyon ise çevre düzenlemeleri, restoran, kafeterya ve teleferik istasyonu şeklinde inşa edilecektir" diye konuştu. (EFE)




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