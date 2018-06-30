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30 Haziran 2018 12:23

Kütahya’ya yeni bir orman fidanlığı daha

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kütahya ve ilçelerinin boylu, formlu ve aşılı fidan ihtiyacını karşılamak üzere orman fidanlığı kuruluyor.

Kütahya’ya yeni bir orman fidanlığı daha

30 Haziran 2018 12:23


Alınan bilgiye göre, okul bahçeleri, park ve bahçeler, mezarlıklar, cami ve ibadethane, sağlık kuruluşları, şehir içi ağaçlandırmalarında kullanılmak üzere boylu, formlu, aşılı ve saksılı fidan üretilmek üzere Afyon yolu üzerinde yaklaşık 30 hektarlık sahada orman fidanlığı oluşturuluyor.


Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Kütahya’ya kurulması planlanan orman fidanlığında ihtiyaçları karşılamak amacı ile 4 milyon adet fidan üretilmesinin hedeflendiğini ifade etti.


Kayım, “Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde Emet Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Hisarcık Orman Fidanlığımızda sadece ağaçlandırma ve gelir getirici tür ağaçlandırma sahalarında kullanılmak üzere 8 Ha. sahada yaklaşık olarak 1,5 milyon fidan üretebiliyorduk. Fakat bu sayı Kütahya ilinin boylu, formlu ve saksılı değişik türlerdeki fidan ihtiyacını maalesef karşılayamıyordu. Bu ihtiyaç Eskişehir Afyon gibi çevre illerdeki Orman Fidanlıklarından karşılanıyor buda iş sürecinin uzamasına ve il bazında ekonomik kayıba sebep oluyordu. Şimdi Afyon Yolu üzerine 30 Ha. sahada yeni kuracağımız Orman Fidanlığımız ve Orman İşletme Şefliğimiz ile yeşili bol olan Kütahya’mızın gerektiğinde fidan ihtiyacını kendimiz karşılayabileceğiz” şeklinde konuştu. (EFE)




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