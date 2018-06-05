Kütahya’ya yeni Orman Bölge Müdürlüğü binası

Vali Ahmet Hamdi Nayir, çalışmaları yerinde görmek ve bilgiler almak üzere Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını ziyaret ederek Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım’dan bilgiler aldı.

Kütahya Oman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasının toplantı salonları, otoparkı ve modern çalışma odalarıyla Orman Genel Müdürlüğüne yakışır bir tesis olacağını ifade eden Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Şu an kullanımda olan Bölge Müdürlüğü binamız günün şartlarına yetersizdi, binamızın tamamlanmasıyla birlikte Kütahyalı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Ekim ayı sonunda tamamlanarak hizmete sunulması planlanan ve 9 bin 250 metrekare kapalı alanı bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasının 5 kattan oluşacağı belirtildi. (EFE)