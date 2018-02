Kütahya’yı tanıtan bakanlık sanatçılarına teşekkür

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa KÜTAV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Nafi Güral, KÜTAV Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı daire müdürleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları katıldı.

Kütahya’nın Türkiye’de ve dünyada tanınması için Kütahyalıların sahip olunan değerlerin farkında olması gerektiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Tanıtım, her grubun, her hükümetin, her ilin, ilçenin, kuruluşun gündeminde olan konudur. Herkes bundan biraz dert yanar. Ülke olarak baktığımızda ülkemizi iyi tanıtamadığımızı söyleriz. İllerimizin, ilçelerimizin de genel problemi budur. Biz, hak ettiğimiz tanıtımı yapamadığımızı paylaşırız. Doğru sahip olduğumuz çok kıymetli zenginlikler, çok büyük kıymetler var. Adını farklı farklı koyabiliriz, çeyiz sandığı, gizli hazine diyebiliriz; fakat bunun önce kendimizin farkına varması, daha sonra da buradan elde edeceğimiz itibarı, kendimize ait değerleri tanıtmanın mutluluğunu ve elde edeceğimiz ekonomik faydaları da mutlaka düşünmemiz lazım” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarına Kütahya’nın tanıtımına, kültür ve turizmine desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “İnanıyorum ki buradaki her bir sanatçımız bir başka sanatçının çırağıydı. Unutmamız gereken bir şey de sanatçılarımızın bir başka sanatçıya yol açması, bir başka sanatçı adayını yanına alıp yetiştirmesi. Ahmet Yakupoğlu sanatımıza büyük bir emek vermiş, gitmiş; ama arkasından kendisini resim ve neyde takip eden, hayat felsefesini devam ettirecek onlarca, yüzlerce kişi bırakmış. Buradaki her sanatçımız mutlaka birilerinin elinden tutmalı. Bilgi ve kültürel zenginliğimizi aktarmanın yolu bu. Yeni sanatçılar yetişmesine öncü olun, bu da sizin sevinciniz olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının teşekkür belgeleri KÜTAV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Nafi Güral ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi. (EFE)