Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 12:52

KÜTAV’da hedef belirlendi

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV) Yönetim Kurulu ile Proje Grubu, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında bir araya geldi.

KÜTAV’da hedef belirlendi

26 Temmuz 2018 12:52


Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in makamında yapılan toplantılara yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Meclis Başkanı Nafi Güral, Adil Özkan, Kerim Vural, Nihat Delen ile Proje Grubu üyeleri Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci, Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve Dila Meryem Tahmas katıldı.


Toplantılarda, proje hazırlık çalışmaları ile kısa, orta ve uzun vadede vakıf tarafından yürütülmesi düşünülen çalışmalar görüşüldü. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç