KÜTAV’da hedef belirlendi

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in makamında yapılan toplantılara yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Meclis Başkanı Nafi Güral, Adil Özkan, Kerim Vural, Nihat Delen ile Proje Grubu üyeleri Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci, Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve Dila Meryem Tahmas katıldı.

Toplantılarda, proje hazırlık çalışmaları ile kısa, orta ve uzun vadede vakıf tarafından yürütülmesi düşünülen çalışmalar görüşüldü. (EFE)