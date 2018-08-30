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30 Ağustos 2018 12:08

Kutluhallar köyü içme suyu şebekesi yenileniyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde İl Özel İdaresi tarafından içme suyu şebeke hatlarını yenileme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kutluhallar köyü içme suyu şebekesi yenileniyor

30 Ağustos 2018 12:08


Köy Muhtarı Osman Gündüz, 40 yıl önce döşenen içme suyu şebeke hatlarının sık sık arıza yapması ve su kayıplarının artması yüzünden İl Özel İdaresi tarafından içme suyu şebeke hatlarını yenileme çalışmalarına başlandığını söyledi.


Yaklaşık 1 ay sürecek çalışmalarda eskiyen 3 bin 600 metrelik içme suyu şebeke hattının teknik kapasitesi yüksek testten geçen borularla değişeceğini belirten Muhtar Gündüz,” Ayrıca su kaynaklarımızda drenaj çalışması yaparak içme suyunun kapasitesini daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Her daim bizlerin yanında olan devletimize ve emeği geçen herkese köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum’’ dedi. (MA-EFE)




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